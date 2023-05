Graficone! 5 giochi PS1 che hanno spinto al limite la prima console Sony

Vi abbiamo già proposto una lista di tre giochi PS1 con una grafica super seguita dai giochi PS1 con una grafica spaccamascella... ma c'è spazio anche per altri cinque giochi con il graficone usciti sulla prima PlayStation!

The Legend of Dragoon

Uscito tra il 1999 e il 2000, The Legend of Dragoon si è imposto come uno dei migliori giochi di ruolo per la console a 32-bit di Sony. Graficamente eccelso sopratutto per quanto riguarda i modelli dei personaggi, pecca forse nelle ambientazioni, non sempre dettagliate o troppo ispirate. Assolutamente degno di nota anche il character design con focus sulle armature... ancora oggi incredibili, come testimoniato nel nostro speciale su The Legend of Dragoon.

Tony Hawk's Pro Skater 2

Tony Hawk's Pro Skater 2 migliora quanto di buono fatto dal suo predecessore sotto il punto di vista tecnico, proponendo skate park graficamente più curati e movimenti degli skater ancora più fluidi. Ampio spazio alla personalizzazione, per un gioco tecnicamente di buon livello.

Final Fantasy 8

In Final Fantasy "di mezzo" della trilogia uscita su PlayStation è forse quello tecnicamente più curato, sia per quanto riguarda i modelli dei personaggi che le animazioni, senza dimenticare la vastità degli ambienti e l'altissimo livello di dettagli degli interni. Non è un caso se Square Enix ha utilizzato la scena del ballo di Final Fantasy 8 per una tech demo PS2.

Parasite Eve

Per restare in casa Square Enix, anche Parasite Eve si presentava all'epoca come un gioco tecnicamente all'avanguardia sulla console Sony . Il design di Aya ha fatto scuola per quanto riguarda i personaggi femminili e le ambientazioni mettevano un senso di angoscia e terrore sin dai primi passi...

Quake 2

No, la prima PlayStation proprio non era la console ideale per gli sparatutto in prima persona, vuoi per le specifiche tecniche, vuoi per il controller non particolarmente adatto agli FPS. Eppure, Quake II è un piccolo miracolo, certamente non parliamo di un porting in grado di rivaleggiare con la versione PC ma il gioco id Software si difende più che bene su PS1, a patto di accettare alcuni compromessi legati alla fluidità e al livello di dettaglio dei nemici e dei livelli.