I Grammy Awards inaugurano la categoria dedicata alle OST nei videogiochi: i nominati

Con la 65esima edizione in programma per il 5 febbraio 2023, i Grammy Awards hanno finalmente istituito una categoria ufficiale con annesso riconoscimento alle colonne sonore composte per i prodotti videoludici. Scopriamo chi sono i nominati che inaugurano quest'attesa novità che unisce il mondo del gaming a quello della musica.

Come riportato all'interno di un post pubblicato dall'account Twitter della Recording Accademy, tra le nomination della neonata categoria "Best Score Soundtrack for Video Games and Other Interactive Media" troviamo Austin Wintory per il suo lavoro in Alien: Fireteams Elite, Steph Economou per Assassin's Creed, Bear McCreary per Call of Duty, Richard Jacques per Marvel's Guardians of the Galaxy e Christopher Tin in Old World, sviluppato da Mohawk Games. In passato sono stati celebrati singoli brani del mondo videoludico (come nel recente caso di Kirby), ma è la prima volta in cui si può parlare di una vera e propria categoria a loro dedicata.



Sono tanti altri i titoli del 2022 sostenuti da una coinvolgente colonna sonora che non hanno trovato posto in queste nomination. Si pensi, ad esempio, a Xenoblade Chronicles 3, Elden Ring, Citizen Sleeper, Stray, Bayonetta 3, Tunic e via dicendo. Secondo voi qual è il titolo con il migliore accompagnamento musicale di quest'anno?

Le soundtrack videoludiche saranno come al solito parte delle celebrazioni dei The Game Awards 2022. L'evento sarà come di consueto condotto da Geoff Keighley, e l'organizzazione ha già comunicato i giochi nominati nelle rispettive categorie, con Elden Ring e God of War a contendersi il GOTY di quest'anno.