Grammy Awards 2024: Star Wars Jedi Survivor vince l'award per la miglior colonna sonora

Tra gli aspetti migliori di Star Wars Jedi Survivor c'è la sua colonna sonora, un concentrato di musiche epiche e coinvolgenti che si sposano alla perfezione con le atmosfere di Star Wars e che hanno reso il nuovo viaggio di Cal Kestis ancora più appassionante. Non sorprende dunque la sua premiazione ai Grammy Awards 2024.

L'opera di Electronic Arts e Respawn Entertainment ha infatti trionfato nella categoria Best Score Soundtrack per Video Games and Other Interactive Media, battendo una concorrenza piuttosto agguerrita: gli altri candidati per l'award erano infatti giochi del calibro di Hogwarts Legacy, God of War Ragnarok, Call of Duty Modern Warfare II e Stray Gods The Roleplaying Musical. Grande soddisfazione dunque per Stephen Barton e Gordy Haab, compositori delle musiche di Star Wars Jedi Survivor.

Si tratta della seconda volta che i Grammy Awards dedicano un premio interamente al mondo videoludico: la categoria venne infatti inaugurata nell'edizione del 2023 con la vittoria di Assassin's Creed Valhalla L'Alba del Ragnarok, che trionfò su Call of Duty Vanguard, Aliens Fireteam Elite, Marvel's Guardians of the Galaxy e Old World.

Nel frattempo Star Wars Jedi Survivor continua a ricevere update a quasi un anno di distanza dal suo esordio sul mercato, con la patch 8 che ha introdotto diverse importanti migliorie tecniche.