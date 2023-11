Grammy Awards 2024: niente Starfield tra le nomination per la migliore OST nei videogiochi

Sono state rivelate le nomination per i Grammy Awards 2024, i premi più prestigiosi del settore musicale. Torna, dopo il debutto avvenuto l'anno scorso, la categoria dedicata alla migliore colonna sonora nei videogiochi: ecco a voi tutti i candidati.

Grammy Awards 2024 - Best Score Soundtrack for Video Games and Other Interactive Media

Call of Duty: Modern Warfare II - Sarah Schachner

God of War Ragnarök - Bear McCreary

Hogwarts Legacy - Peter Murray, J Scott Rakozy e Chuck Myers

Star Wars Jedi: Survivor - Stephen Barton e Gordy Haab

Stray Gods: The Roleplaying Musical - Jess Serro, Tripod e Austin Wintory

A contendersi l'ambita statuetta saranno dunque quattro tra le più grandi produzioni della scorsa stagione videoludica, ossia Call of Duty Modern Warfare 2, l'esclusiva PlayStation God of War Ragnarok, il campione d'incassi Hogwarts Legacy e Star Wars Jedi: Survivor, e un titolo dal budget ben più ridotto ma non per questo meno interessante, ovvero Stray Gods: The Roleplaying Musical. Nulla da fare per Starfield, la cui proposta per la candidatura - corredata di un trailer musicale - è stata evidentemente rifiutata.

Il vincitore sarà annunciato il 4 febbraio 2024 durante la 66a cerimonia ufficiale dei Grammy Awards, che avrà luogo ancora una volta presso la Crypto.com Arena in Los Angeles. Nel 2022, anno in cui è stata stata istituita la categoria dedicata ai videogiochi, ha vinto la colonna sonora di Assassin's Creed: L'Alba del Ragnarok, che è riuscita a battere Aliens: Fireteam Elite, Call Of Duty: Vanguard, Marvel's Guardians of the Galaxy e Old World.