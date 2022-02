Gran Turismo, dal 1997 al 2022: l'evoluzione grafica dei giochi della serie

Gran Turismo 7, in arrivo tra pochissime settimane su PlayStation 4 e PS5, promette di portare il fedeltà grafico delle simulazioni automobilistiche verso nuove vette, in particolar modo sulla console next-gen, dove potrà beneficiare anche del supporto al ray tracing per donare maggior realismo agli interni e ai riflessi sulle carrozzerie.

Il raggiungimento di certi risultati ha tuttavia richiesto tanto lavoro, essendo il frutto di un'evoluzione durata oltre vent'anni. Vedere oggi il primo gioco della serie Gran Turismo, lanciato nel 1997 su PlayStation, oltre a generare un inarrestabile moto di nostalgia fa anche una certa tenerezza, con quei pixel in bella vista e i tracciati spogli. Eppure, all'epoca furono in molti a rimanere sbalorditi e a sviluppare un attaccamento ad una serie che ha poi fatto la storia.

Ogni Gran Turismo "numerato" ha settato nuovi standard grafici per la console d'appartenenza. Indimenticabili, in tal senso, il terzo e il quinto capitolo, che hanno sancito il debutto della serie principale su PlayStation 2 e PlayStation 3, rispettivamente. Tra poche settimane Polyphony Digital proverà ancora una volta a lasciare a bocca aperta tutti gli appassionati, ma prima di allora siete tutti invitati a guardare il nostro Video Speciale che mostra l'evoluzione della grafica dei giochi di Gran Turismo nel corso degli anni, specialmente se siete troppo giovani e non avete avuto modo di viverla in maniera diretta. Dopodiché, potrete tornare ad attendere con impazienza Gran Turismo 7, che ricordiamo essere previsto per il 4 marzo su PlayStation 4 e PS5.