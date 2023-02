Gran Turismo 7: quali sono le 4 auto gratis in arrivo con la Patch 1.29?

Com'è solito fare, il buon Kazunori Yamauchi ha annunciato l'arrivo dell'aggiornamento 1.29 di Gran Turismo 7 con un'immagine teaser in chiaroscuro che si limita a mostrare solamente le silhouette di quattro automobili, lasciando alla comunità l'incombenza di identificarle.

Gli appassionati che bazzicano le pagine del forum e del sito di GT Planet non si sono fatti trovare impreparati neppure questa volta, dal momento che sono già riusciti a dare un nome a tre delle quattro sagome in chiaroscuro. Nell'angolo in basso a sinistra dovrebbe esserci una monoposto degli anni sessanta, l'Honda RA272, la prima automobile giapponese ad aver vinto un Gran Premio di Formula 1, più precisamente Messico 1965 nelle mani del pilota statunitense Richie Ginther. In alto campeggia l'inconfondibile silhouette della Citroen DS Pallas, anche se è difficile stabile se si tratta della DS19 o della DS21. Nell'angolo in basso a destra c'è un'inconfondibile e classica Porsche 911, anche se c'è incertezza sul modello: GT Planet è in dubbio tra la Carrera 2.7 RS e derivate come M471 RS Lightweight o 2.8 RSR.

Rimane fuori, per il momento, l'automobile centrale, davvero difficile da identificare. Secondo gli appassionati di GT Planet potrebbe trattarsi di una Vision Gran Turismo, dal momento che circolano voci in merito ad una VGT di Ford, mentre lo scorso settembre Genesis ha annunciato una supercar concept per Gran Turismo 7 che non s'è ancora fatta vedere.

Ne sapremo di più in prossimità della pubblicazione della Patch 1.29 di Gran Turismo 7, che ricordiamo essere prevista per martedì 21 febbraio. L'aggiornamento introdurrà anche il supporto gratuito a PlayStation VR2 su PlayStation 5, in vista del debutto del visore di nuova generazione fissato per il giorno successivo, mercoledì 22 febbraio.