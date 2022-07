Gran Turismo 7: sono queste le 3 nuove auto gratis in arrivo?

Il buon Kazunori Yamauchi ha inaugurato il weekend con una buona notizia per tutti i giocatori di Gran Turismo 7: nel corso della settimana entrante, il Real Driving Simulator riceverà un nuovo aggiornamento gratis che porterà con sé ben tre nuove automobili.

Come sicuramente già sapete, allo storico produttore piace stimolare la curiosità dei propri giocatori, dunque ha accompagnato l'annuncio con un'immagine in chiaroscuro che lascia intravedere solamente le silhoutte delle tre nuove auto, senza rivelarle del tutto. In ogni caso, gli appassionati di GT Planet non c'hanno messo molto ad identificarle.

La star dell'aggiornamento, l'auto in basso a destra, parrebbe essere la Nissan Skyline Super 1982/3: basata sulla generazione R30 della Skyline Turbo C, la Super fu costruita per rispettare le regole del Gruppo 5 del Fuji Gran Championship Series, dove venne guidata da Masahiro Hasemi. L'ultima apparizione nella serie risale a Gran Turismo 2. L'auto in alto dovrebbe invece essere la Maserati A5GCS Spider, vincitrice del Pebble Beach Concours d’Elegance del 2014. Ufficialmente conosciuta come A6GCS/53, è stata sviluppata da Medardo Fantuzzi a partire dalla A6GCS per competere nel World Sportscar Championship. Infine, in basso a sinistra, dovrebbe esserci la Porsche 918 Spider, anche se c'è ancora qualche piccolo dubbio in merito. Se così fosse, andrebbe a rappresentare la seconda componente della "Santa Trinità delle Hypercar", affiancando in Gran Turismo 7 la già presente Ferrari LaFerrari. Tecnicamente ci sarebbe anche la McLaren P1, tuttavia nel gioco c'è solamente la sua variante P1 GTR.

Yamauchi non ha svelato la data di pubblicazione dell'aggiornamento, anche se ci aspettiamo di vederlo nei primi giorni della prossima settimana, tra lunedì e mercoledì. In attesa di scoprire se ci saranno anche altre novità, vi ricordiamo che questo weekend si stanno svolgendo le gare delle Gran Turismo World Series.