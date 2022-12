Gran Turismo 7 accoglie la Ferrari Vision GT: tutte le nuove auto dell'update 1.27

Come anticipato dall'ultimo trailer dedicato agli aggiornamenti di Gran Turismo 7, è giunto il momento per il racing game di accogliere in pista il rombo di un veicolo leggendario.

Con la pubblicazione dell'aggiornamento 1.27 del gioco, la Ferrari Vision Gran Turismo realizza infatti il suo debutto all'interno dei circuiti di PlayStation 4 e PlayStation 5. Il gioiello italiano non è ad ogni modo solo, ma in ottima compagnia. La patch di Gran Turismo 7, ora disponibile per il download, amplia infatti il parco auto della produzione con ulteriori quattro ruote a marchio Alfa Romeo, Bugatti, Chevrolet e Toyota.

Di seguito, vi riportiamo i dettagli sulle nuove auto incluse in Gran Turismo 7:

Alfa Romeo Giulia GTAm '20 ;

; Bugatti Chiron '16 ;

; Chevrolet Corvette C8 Stingray '20 ;

; Ferrari Vision Gran Turismo ;

; Toyota Celica GT-FOUR Rally Car (ST205) '95;

La nuova Ferrari Vision Gran Turismo sarà disponibile per l'acquisto tramite Brand Central a partire dal prossimo 23 dicembre. Un accesso anticipato fissato al 15 dicembre sarà però garantito ai giocatori che avevano risposto correttamente al quiz organizzato per la quarta giornata della campagna World Finals Viewers Gift. La nuova Toyota Celica potrà invece essere acquistata in Legend Cars già da oggi.



Tra le novità più recenti del racing game, segnaliamo inoltre l'attivazione delle musiche natalizie nel menu di Gran Turismo 7.