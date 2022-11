Gran Turismo 7 accoglie oggi la patch 1.26: tre nuove auto con l'update gratis

Dopo aver reso disponibili i contenuti della patch 1.25 di Gran Turismo 7, gli autori di Polyphony Digital tornano su strada per recapitare al pubblico l'aggiornamento gratis di novembre 2022.

Ora disponibile su PlayStation 4 e PlayStation 5, la patch 1.26 può essere scaricata da tutti i possessori del racing game. Con l'update, il titolo di casa Sony accoglie tantissime novità, tra le quali trovano spazio anche tre veicoli aggiuntivi. Per l'occasione, la scelta è ricaduta sulla BMW M2 Competition '18, la Ford Sierra RS 500 Cosworth '87 e la Nissan Silvia K's Aero S14 '96. Inoltre, per celebrare in grande stile il 25° anniversario, arriva in-game anche la futuristica Gran Turismo Red Bull X2019 25th Anniversary.



Gli aspiranti piloti possono inoltre fare affidamento su di un nuovo circuito. Il Michelin Raceway Road Atlanta debutta infatti in Gran Turismo 7, portando con sé i suoi oltre 4.000 metri di lunghezza, composti da 12 curve e da un rettilineo di oltre 1,2 chilometri. Costruito nel 1970 in Georgia, il circuito statunitense ospita anche la Petite Le Mans, gara di resistenza della durata di 10 ore. Infine, giusto in tempo per Natale, la patch 1.26 aggiunge le opzioni Luminarie e Road Atlanta alle sezioni di Scapes.