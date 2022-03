Gran Turismo 7: acquistare nuove auto con le microtransazioni costa tantissimo

Come riportato da Eurogamer.net, le microtransazioni di Gran Turismo 7 sono piuttosto esose e per acquistare nuove auto è necessario spendere tantissimi crediti e di conseguenza, denaro reale.

Se in Gran Turismo Sport le auto costavano un massimo di due milioni di crediti, in Gran Turismo 7 questo limite viene aggirato con i pacchetti di crediti che partono da 2.49 euro per 100.000 crediti e arrivano a quasi venti euro per due milioni di crediti. Eurogamer.net fa sapere come molte vetture abbiano in costo compreso tra 1 e 3 milioni di crediti ma non mancano vetture al prezzo di 20 milioni di crediti, come auto vintage di Mercedes e altri bolidi iconici di marchi di fascia alta e premium.

Questo vuol dire ovviamente che possibile arrivare a spendere quasi 200 euro per una singola automobile in vendita a 20 milioni di crediti, costo secondo molti sbilanciato se rapportato al costo in denaro dei pacchetti di crediti. Chiaramente, i crediti possono essere ottenuti semplicemente giocando e non c'è bisogno di fare acquisti con soldi reali.

Nel frattempo, Sony ha rimosso Gran Turismo 7 dal PlayStation Store russo senza nessuna spiegazione apparente, restiamo in attesa di capire se si sia trattato di un semplice errore tecnico oppure no.