Gran Turismo 7 e acrobazie: i piloti si divertono a mettere alla prova la fisica

Mentre la pubblicazione dell'aggiornamento 1.31 di Gran Turismo 7 segna un nuovo passo in avanti nel programma di supporto post lancio riservato al racing game, la community di appassionati si diverte a mettere alla prova i limiti del gioco.

Animato da un motore fisico notevolmente realistico, Gran Turismo 7 si è trasformato in un campo di prova per aspiranti acrobati su quattro ruote. Su Reddit, in particolare, gli appassionati hanno iniziato a condividere aneddoti e consigli su come realizzare impennate o realizzare bizzarre imprese su pista. Modificando e personalizzando gli assetti di molteplici veicoli, sperimentando con sospensioni e carichi, l'utenza di Gran Turismo 7 si sta cimentando in una vera e propria gara di abilità.

Direttamente in calce a questa news, ad esempio, potete trovare alcuni esempi delle acrobazie su quattro ruote realizzate all'interno del racing game di Polyphony Digital. Tra impennate e "racing sincronizzato" non mancano esperimenti divertenti e imprevedibili. Anche voi vi siete cimentati con strani test tra una competizione e l'altra condotta su Gran Turismo 7?



Disponibile ormai da qualche tempo, il racing game resta al centro delle attività dei suoi autori, che di recente hanno presentato le novità introdotte da Gran Turismo 7: GT Sophy, progetto con forte focus sull'Intelligenza Artificiale.