Gran Turismo 7 si aggiorna: la patch 1.11 arriva con nuovi eventi e ricompense

A breve distanza dall'aggiornamento di marzo di Gran Turismo 7, è già tempo di un ulteriore update per il racing game disponibile in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Il team di Polyphony Digital ha infatti reso disponibile per i suoi piloti la patch 1.11, con la quale si introducono in-game maggiori ricompense e nuovi eventi. Nello specifico, la software house ha deciso di incrementare i guadagni generati dagli eventi parte della seconda metà del World Circuit. Quest'ultimo, inoltre, accoglie i seguenti tre nuovi contenuti:

World Touring Car 600 Tokyo Expressway East Clockwise;

World Touring Car 700 24 Heures du Mans Racing Circuit;

World Touring Car 800 Sardegna Road Track A;

Allo stesso tempo, Gran Turismo 7 propone ora maggiori ricompense anche per le corse Arcade e le corse Custom. Ulteriori riconoscimenti sono inoltre previsti per il completamento di tracciati con livello Bronzo od Oro. I piloti del racing game Sony ora possono accumulare un massimo di 1 milione di crediti in-game. Sul fronte della progressione, è stato inoltre deciso di ampliare la durata degli Inviti, che passa da 14 a 30 giorni. Spazio poi all'aggiunta alle corse Endurance di un'ora "The Human Comedy". Il contenuto sarà accessibile per i piloti con livello minimo pari a 23 ed ogni corsa offrirà 1,2 milioni di crediti di ricompensa per ciascun evento.



Dopo la distribuzione di 1 milione di crediti gratis in Gran Turismo 7, prosegue dunque lo sforzo attuato da Polyphony Digital per migliorare l'equilibrio dell'economia in-game.