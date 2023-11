Gran Turismo 7 si aggiorna su PlayStation: cosa cambia con la patch 1.41?

Dopo l'enorme update giunto all'inizio del mese, Polyphony Digital non ha certamente smesso di lavorare su Gran Turismo 7. Il team di Sony ha recentemente distribuito un nuovo aggiornamento con cui ha introdotto una serie di migliorie dedicate a varie modalità di gioco del "Real Driving Simulator".

Dando uno sguardo al changelog pubblicato dagli sviluppatori, apprendiamo che grazie alla patch 1.41 è stato risolto un problema in Circuiti Mondiali per cui i punti prestazione (PP) che determinano le auto rivali selezionate e i premi bonus non riflettevano le caratteristiche dell'auto dopo la messa a punto nelle gare veloci e nelle gare personalizzate. È stato poi risolto un problema in GT Auto a causa del quale su alcune auto con un'ala personalizzata montata, le piastre terminali dell'ala potevano non essere colorate correttamente quando si tingeva l'intera vettura nell'editor della livrea.

In modalità Sport, il problema per cui il valore della valutazione del pilota (DR) poteva erroneamente diminuire in alcuni casi è stato risolto. Infine, l'errore per cui le vibrazioni non venivano emesse correttamente quando il valore di "Intensità vibrazione" nel menu Opzioni era impostato su 130 o superiore con i seguenti controller e periferiche: DualSense, Thrustmaster T-GT/T-GT II, Logitech G G923, Logitech G PRO Racing Wheel. Potete consultare le patch notes del nuovo aggiornamento seguendo questo indirizzo.