Gran Turismo 7 si aggiorna su PS4 e PlayStation 5: quali sono le novità dell'Update 1.31?

I nuovi bolidi dell'Update 1.31 di Gran Turismo 7 si preparano a sfrecciare sui circuiti dell'esclusiva PlayStation, insieme ai ricchi contenuti confezionati da Polyphony Digital con questo corposo aggiornamento ormai prossimo ad approdare su PS4 e PlayStation 5.

Il team al seguito di Kazunori Yamauchi si appresta ad ampliare il perimetro ludico e contenutistico di GT7 per fare spazio a cinque nuove auto, a delle varianti inedite del Nurburgring, a un nuovo scenario Scapes e all'atteso supporto al VRR su PlayStation 5 e, con esso, alla possibilità di giocare a 120fps su monitor compatibili.

Ma andiamo con ordine e andiamo alla scoperta dei veicoli inediti che entreranno presto a far parte del già enorme roster di Gran Turismo 7: l'aggiornamento 1.31 porterà in dote delle auto iconiche come Audi RS 5 Turbo DTM ‘19, Porsche 959 ‘87, Porsche Carrera GTS (904) ‘64 e Toyota Alphard Executive Lounge ’18.

Per quanto concerne le nuove versioni dello storico Nurburgring, la variante Endurance da quasi 24 chilometri unisce il ‘Nordschleife’ e il circuito del Gran Premio per una lunghezza complessiva di 23,864 metri, mentre la variante Sprint prende una scorciatoia alla svolta 4 del circuito del Gran Premio per formare un percorso lungo 3,629m. I patiti della modalità Foto di Gran Turismo 7 saranno poi felici di sapere che il prossimo aggiornamento introdurrà l'ambientazione Scapes "Ciliegi in Fiore".

Il lancio dell'Update 1.31 di GT7 è previsto nella giornata di domani, giovedì 30 marzo, su PS4 e PlayStation 5. Nel frattempo, vi lasciamo alle immagini del nuovo trailer e alla nostra recensione di Gran Turismo 7.