Gran Turismo 7 si aggiorna su PS5 e PS4 con la patch 1.30: ecco cosa cambia

Dopo la patch 1.29 con cui sono state introdotte le nuove auto gratis, Polyphony Digital ha distribuito un nuovo aggiornamento per Gran Turismo 7. Scopriamo le novità introdotte dal team capitanato da Kazunori Yamauchi.

Consultando le pagine ufficiali di Gran Turismo possiamo constatare che la patch 1.30 non apporta alcuna novità dal punto di vista contenutistico. Il team di sviluppo si è limitato a risolvere alcuni problemi tecnici segnalati dagli utenti, e che dovrebbero essere ormai risolti con l'aggiornamento.

Nello specifico, è stato risolto un problema nelle modalità Lobby e Sport per cui le auto degli altri giocatori non apparivano all'uscita del pit nel circuito Grand Valley - Highway 1. È stato inoltre introdotto un fix per un problema riscontrato nella Lobby per cui la telecamera non funzionava correttamente durante l'utilizzo della funzione Spettatore. Il changelog, che potete consultare a questo indirizzo, termina qui e non ci sono ulteriori cambiamenti apportati da Polyphony.

La casa di sviluppo di Sony è stata recentemente impegnata nel portare l'ultima incarnazione del "Real Driving Simulator" in Realtà Virtuale. Con l'enorme update 1.29 pubblicato a febbraio, Gran Turismo 7 è disponibile anche su PlayStation VR 2, dove ha ulteriormente incrementato il senso di immersione dell'esperienza su quattro ruote fornite dal racing game.