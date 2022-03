Gran Turismo 7 si aggiorna: risolti piccoli problemi su lobby, profilo e altre modalità

Aria di novità per il gioco di corse simulative firmato Polyphony Digital. Dopo la conferma che Gran Turismo 7 riceverà un grosso update ad aprile, gli autori pubblicano nel frattempo una nuova patch, la 1.09, che apporta una piccola serie di migliorie in più ambiti.

Ecco cosa viene aggiustato con l'update appena pubblicato:

Daytona International Speedway - Risolto un problema che si verificava sterzando all'improvviso ai box del Tri-Oval e di Road Course, che faceva saltare la sequenza di pit-stop facendo andare direttamente all'uscita

- Risolto un problema che si verificava sterzando all'improvviso ai box del Tri-Oval e di Road Course, che faceva saltare la sequenza di pit-stop facendo andare direttamente all'uscita Sport & Lobby - Risolto un raro problema che faceva comparire un errore nell'online o nella lobby quando si accedeva a una gara

- Risolto un raro problema che faceva comparire un errore nell'online o nella lobby quando si accedeva a una gara My Page - Risolto un problema che impediva di visualizzare correttamente le statistiche relative alle Clean Races, i Giri Veloci, le Pole Positition e le vittorie nella categoria Sport. Risolto anche un problema che raddoppiava erroneamente le statistiche di gara nella sezione Profilo della categoria Sport

Gli sviluppatori hanno inoltre eliminato un problema piuttosto grave, seppur raro, che resettava la progressione se il gioco veniva avviato con una connessione di rete poco stabile. Si tratta quindi di minimi ma comunque utili aggiornamenti, in attesa delle novità più grosse attese per aprile e nei mesi successivi.

Ecco nel frattempo come riscattare un milione di crediti gratis in Gran Turismo 7, una ricompensa messa a punto dagli sviluppatori per scusarsi dei grossi inconvenienti insorti nelle scorse settimane all'interno della produzione, tra server inattivi per 30 ore e polemiche per le microtransazioni.