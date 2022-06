Gran Turismo 7 si aggiorna: tanti fix con la patch 1.16 del gioco PS4 e PS5

Con l'ultimo aggiornamento pubblicato a maggio 2022, il team di Polyphony Digital aveva introdotto tre nuove auto in Gran Turismo 7, che per l'occasione aveva accolto anche il debutto dei regali di compleanno.

A maggio non erano però mancate nemmeno le polemiche, legate in particolare ad un inaspettato aumento di prezzo delle super car in Gran Turismo 7, già più volte criticato dal pubblico per la gestione del sistema di microtransazioni. Ora, il team di sviluppo di casa Sony rende disponibile un nuovo aggiornamento, con il racing game che accoglie la patch 1.16. Ora disponibile per il download sia su PlayStation 4 sia su PlayStation 5, l'aggiornamento non introduce nel gioco nuovi contenuti, ma provvede invece a risolverne diverse imperfezioni.

Stando a quanto riportato dalle patch note pubblicate da Polyphony Digital, in particolare, l'update 1.16 corregge il feedback offerto dalle auto SRT Tomahawk X Vision Gran Turismo, SRT GTS-R Vision Gran Turismo e Jaguar Vision Gran Turismo SV su di una vasta gamma di volanti compatibili con Gran Turismo 7. Di seguito, vi riportiamo l'elenco completo:

Thrustmaster T300;

Thrustmaster T500;

Thrustmaster T-GT;

Fanatec CSL Elite Racing Wheel;

Fanatec Podium;

Fanatec GT DD Pro;

Ulteriori fix e correzioni hanno poi interessato il funzionamento del comparto multiplayer e del World Circuits di