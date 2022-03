Gran Turismo 7 si aggiorna: l'update 1.06 porta nuove musiche e due indicatori

Dopo la notizia del blocco delle vendite di Gran Turismo 7 in Russia deciso da Sony in reazione alla guerra in Ucraina, il racing game accoglie un nuovo aggiornamento.

Il team di Polyphony Digital ha infatti reso disponibile la patch 1.06 di Gran Turismo 7. Già accessibile su PlayStation 4 e PlayStation 5, l'update introduce alcune funzionalità aggiuntive, tra le quali spiccano due nuovi indicatori a schermo. Aggiornando Gran Turismo 7, i piloti potranno visualizzare nell'angolo superiore destro dello schermo (sotto alla mappa del tracciato) una freccia e un valore numerico. Questi ultimi, indicheranno rispettivamente la direzione e la velocità del vento. Con la patch 1.06, inoltre, il team di sviluppo ha introdotto 64 nuovi brani musicali all'interno del gioco.



Alla rassegna delle novità, si aggiunge anche un ampio elenco di fix, per un miglioramento generale dell'esperienza proposta dal racing game. Ad esempio, Polyphony Digital ha provveduto a risolvere alcuni bug causa di blocchi nella progressione in Gran Turismo 7, oltre che di errori di sistema. Altri interventi correttivi hanno poi coinvolto le funzionalità multiplayer e il sistema di controllo. In particolare, il volante Thrustmaster TH8A dovrebbe ora funzionare correttamente in combinazione con le console Sony.



In chiusura, vi ricordiamo che presto Davide Di Tria tornerà sul Canale Twitch di Everyeye con tanti nuovi scatti dedicati a Gran Turismo 7.