Gran Turismo 7 si aggiorna: l'update 1.33 riassegna i punti di una gara

Mentre gli aspiranti piloti mettono alla prova il realismo della fisica di Gran Turismo 7, il team di Polyphony Digital prosegue le attività di supporto post lancio dedicate al titolo.

A partire dalla giornata di oggi - giovedì 11 maggio -, i possessori del racing game possono infatti procedere con il download e l'installazione dell'aggiornamento 1.33. Tramite la patch, gli sviluppatori intervengono per correggere un problema tecnico legato allo svolgimento della TOYOTA GAZOO Racing GT Cup 2023.

Nel corso del primo round della competizione svoltasi lo scorso 30 aprile, infatti, i punteggi non erano stati assegnati ai partecipanti in maniera corretta. Con la patch 1.33 di Gran Turismo 7, tale problematica dovrebbe essere stata risolta. Gli effetti dell'aggiornamento diverranno visibili a partire dalla giornata di domenica 14 maggio. In questa data, i piloti colpiti dall'inconveniente potranno vedere corretto il proprio ranking dopo aver registrato un nuovo risultato nel corso del secondo round della TOYOTA GAZOO Racing GT Cup 2023.



Stando alle informazioni diffuse da Polyphony Digital, la patch 1.33 non interviene su nessun altro aspetto del gioco, che di recente aveva accolto l'update 1.32 di Gran Turismo 7. Contestualmente alla pubblicazione dell'aggiornamento su PS4 e PS5, la software house si è scusata per l'inconveniente legato alla competizione in-game.