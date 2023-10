Gran Turismo 7, un nuovo aggiornamento sta per arrivare: che sia il più grande update?

Non sono mancate di certo le speculazioni in ambito PlayStation per quel che concerne una delle esclusive di punta della line-up Sony: Gran Turismo 7. Secondo un modder, è in arrivo il più grande update di 7 in Gran Turismo 7, ma si tratta di pura e semplice speculazione? Forse no, perché sono in arrivo importanti novità.

Proprio nella giornata di oggi 29 ottobre, Yamauchi ha rilasciato un post via Twitter/X che recita quanto segue: "la prossima settimana arriverà un grande aggiornamento su Gran Turismo 7". Dopo il recente update di Gran Turismo 7 che ha risolto un grosso bug, ecco allora che si ritorna a parlare dell'esclusiva del parco titoli PlayStation e dei possibili contenuti in arrivo. Ovviamente, proprio su quest'ultimo fronte, non sono mancate le speculazioni sulle possibili introduzioni dei prossimi giorni.

Ad esempio, l'utente Fighterman_FFRC ha riportato un elenco di possibili autovetture pronte a sfrecciare a gran velocità sui tracciati di tutto il mondo. Esse sono:

Lexus LFA 2010

Porsche 992 GT3 RS

GR-R R33 NISMO 400R

Mercedes Benz 190E EVO2

Tesla Model 3

Dodge Challenger SRT Demon 2018

Dodge Charger 1969

Si attendono però conferme con l'approdo della prossima patch. L'aggiornamento sfreccia a tutto gas verso Gran Turismo 7; siete interessati a quello che potrebbe essere il più grande update di sempre per il gioco?