Gran Turismo 7 aggiornamento da PS4 a PS5: è gratis oppure si paga?

Vi abbiamo già svelato cosa cambia tra Gran Turismo 7 per PS4 e PS5 c'è però chi si chiede se anche il gioco di Polyphony Digital supporterà l'aggiornamento gratis da PlayStation 4 a PlayStation 5. Facciamo chiarezza a riguardo.

Come confermato da Sony, Gran Turismo 7 non supporta l'aggiornamento gratis dalla versione old-gen a quella next-gen, l'ultimo gioco PlayStation Studios con upgrade gratis è stato Horizon Forbidden West, questa opzione è stata offerta principalmente per i giochi di lancio della nuova console e con Horizon è stata fatta una eccezione che però non proseguirà con GT7 e nemmeno con God of War Ragnarok.

Ma quanto costa l'aggiornamento? Ecco cosa dice il publisher in merito: "I giocatori che acquistano l'edizione standard di Gran Turismo 7 per PS4 potranno passare alla versione digitale PS5 al prezzo di €10. I giocatori che acquistano la versione PS4 su disco devono disporre di una PS5 con unità disco per convertire il gioco alla versione digitale PS5."

L'aggiornamento ha quindi un costo di dieci euro, questa cifra vi permetterà di sbloccare l'upgrade alla versione PlayStation 5 in caso abbiate acquistato l'edizione per PS4. Se volete saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Gran Turismo 7 giocato su PS5, ecco il nostro parere sul gioco di Polyphony Digital.