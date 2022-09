Gran Turismo 7, ancora un nuovo aggiornamento: risolti vari bug

Polyphony Digital non rallenta nell'aggiornare il suo Gran Turismo 7. Dopo aver visto l'update 1.20 di Gran Turismo 7 che ha introdotto nel gioco quattro nuove auto ed un circuito inedito, adesso è il turno della patch 1.21 che perfeziona ulteriormente il più recente episodio dell'iconica serie di guida simulativa.

Questa volta però non vengono aggiunti ulteriori contenuti tra vetture e piste, bensì si tratta più semplicemente di un aggiornamento che risolve diversi bug relativi alle modalità Missioni e Licenze, oltre a perfezionare le performance generali del gioco rendendole più stabili. Il maggior problema risolto, in particolare, riguarda la missione "The Sun Also Rise", in precedenza più difficile a causa di un deterioramento più rapido del normale per gli pneumatici della nostra vettura. Installando la patch il problema è stato risolto ed è dunque possibile affrontare la sfide senza intoppi.

Risolto anche un bug che impediva di proseguire regolarmente con il gameplay dopo aver effettuato il fast forward di alcuni video dimostrativi relativi alle patenti. L'update 1.21 elimina anche questo inconveniente ed è quindi da ora possibile interagire con i filmati senza correre il rischio che il gioco si blocchi.

Per quanto riguarda il futuro, si ipotizza il possibile arrivo dell'IA Sophy in Gran Turismo 7 entro fine 2022, tuttavia per ora non ci sono state dichiarazioni ufficiali da parte di Polyphony.