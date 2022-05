Gran Turismo 7, annunciata la patch di maggio: aggiungerà 3 nuove auto

Fedelissimo al suo modus operandi, Kazunori Yamauchi è intervenuto sul suo profilo Twitter personale per avvisare dell'arrivo di una nuova patch per Gran Turismo 7.

L'aggiornamento 1.14 verrà pubblicato nel corso della prossima settimana e, a giudicare dal numero di silhouette mostrate dall'immancabile immagine teaser in chiaroscuro, introdurrà tre nuove auto misteriose. I sempre attentissimi curatori di GT Planet sono tuttavia già riusciti a risalire all'identità di due vetture: in alto dovrebbe esserci la Toyota GR010 Hybrid, l'hypercar vincitrice della 24 Ore di Le Mans 2021 e del campionato del mondo Endurance 2021, ed erede della TS050, a sua volta dominatrice di tre Le Mans consecutive dal 2018 al 2020; in basso a destra dovrebbe invece figurare la Chevrolet Camaro '70 GoPro Rampage by Roadster Shop, il cui debutto era atteso da ben sette anni e mezzo. Si tratta infatti del veicolo che nel 2014 ha vinto il Gran Turismo Award at the Specialty Equipment Market Association (SEMA), il cui premio prevedeva appunto una riproduzione digitale in un gioco di Gran Turismo.

La terza automobile, quella in basso a sinistra, non è ancora stata identificata con certezza. Da quel che si vede, parrebbe essere un bolide con motore anteriore, trazione posteriore e tettuccio in stile targa. Avete qualche idea?

L'aggiornamento di maggio di Gran Turismo 7 è atteso genericamente nel corso della prossima settimana. La patch di aprile venne annunciata di domenica e lanciata di lunedì, dunque la giornata di domani 23 maggio potrebbe essere quella giusta. Nell'attesa, potete scoprire quanti Crediti servono per acquistare tutte le auto di Gran Turismo 7.