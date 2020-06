Gran Turismo 7 annunciato stasera? Kazunori Yamauchi invita a seguire l'evento

Ieri sera Tidux si è detto convinto del fatto che Gran Turismo 7 per PS5 verrà annunciato oggi e altri indizi sono emersi nei giorni scorsi, come le nuove registrazioni di loghi e marchi di GT da parte di Sony. Adesso un nuovo tassello si aggiunge al puzzle.

Da pochi minuti anche Kazunori Yamauchi (fondatore di Polyphony Digital) ha condiviso il Tweet dell'evento PlayStation dell'11 giugno, invitando i fan a seguire lo show in programma alle 22:00, ora italiana. Un comportamento che solitamente viene associato alla presentazione di progetti dei diritti interessati, in questo caso ovviamente Gran Turismo 7 per PlayStation 5.

I tempi sembrano essere maturi e sono passati molti anni ormai dal lancio di GT Sport, titolo che lo studio giapponese sta continuando a supportare massicciamente, in ogni caso sono molte le voci che vorrebbero Gran Turismo 7 in sviluppo da tempo per accompagnare il lancio di PlayStation 5 il prossimo autunno.

Ovviamente ne sapremo di più questa sera, sintonizzatevi sul canale Twitch di Everyeye.it dalle 14:00 per una lunga maratona che vi accompagnerà per tutta la giornata almeno fino a mezzanotte in compagnia di ospiti come Ualone, Falconero, Cydonia, Sabaku e Raiden e Midna di PlayerInside.