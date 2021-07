Gran Turismo 7, arriva una Beta su PS5? Leak da Experience PlayStation!

La storia della serie di Gran Turismo si prepara ad espandersi, con il team di sviluppo di Gran Turismo 7 determinato a rendere disponibile la produzione nel corso del prossimo anno.

In seguito al rinvio del gioco, originariamente atteso per il 2021, manca ancora una data di lancio precisa, ma una gradita sorpresa potrebbe essere in procinto di palesarsi al pubblico. A suggerirlo è un interessante avvistamento realizzato dalla community di appassionati. Accedendo al portale Sony dedicato a Experience PlayStation, App pubblicata dal colosso videoludico in occasione della PlayStation Experience del 2017, è infatti possibile avere accesso ad una particolare "quest" dal titolo "Italia Quest", al momento disponibile anche al di fuori della nostra penisola.

Nello specifico, visionando la Demo di presentazione di Gran Turismo 7, è possibile avviare un percorso per "sbloccare in anticipo un codice per la sessione Beta". Procedendo nel percorso guidato, si arriva ad ottenere un codice composto da dodici cifre, valido unicamente su PlayStation 5, per una misteriosa sessione di Beta. Al momento, tuttavia, il codice offerto al termine della procedura coincide con un bizzarro 1234-5678-9012, impossibile da riscattare su PlayStation Store.



Sembra dunque ragionevole ipotizzare che la sequenza numerica rappresenti un semplice placeholder, con l'iniziativa divenuta accessibile al pubblico in anticipo rispetto a quanto previsto: che una Beta di Gran Turismo 7 sia effettivamente in dirittura di arrivo? In attesa di saperne di più, ricordiamo che Gran Turismo 7 arriverà su PS5 e PS4 il prossimo anno.