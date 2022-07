Gran Turismo 7: arriva oggi la patch 1.18, ma non sappiamo quali sono le novità

Nel momento in cui scriviamo, Gran Turismo 7 è in manutenzione, i server torneranno online alle 10:00 di mattina di mercoledì 6 luglio, una volta che la manutenzione sarà terminata, Polyphony Digital renderà disponibile la patch 1.18 per GT7 su PS4 e PS5.

Al momento purtroppo non sono stati annunciati i contenuti di questo aggiornamento, la patch 1.17 di Gran Turismo 7 ha introdotto nuove auto e un circuito mentre l'update 1.18 è ancora avvolto nel mistero dal momento che Polyphony non ha pubblicato un changelog, non sappiamo quindi se la patch apporterà solo migliorie tecniche e correzioni di bug o se introdurrà anche nuovi contenuti in-game.

Il fatto che gli sviluppatori non abbiano ancora annunciato nulla farebbe pensare solamente ad un update di manutenzione con una patch correttiva che vada a risolvere bug e problemi tecnici, questa però è solamente una ipotesi, ne sapremo di più a metà mattinata quando i server di Gran Turismo 7 torneranno online e attivi per tutti.

Uscito a marzo, Gran Turismo 7 ha riscosso un buon successo di pubblico e critica, negli ultimi mesi gli sviluppatori hanno pubblicato numerose patch per ottimizzare il gioco e aggiungere nuovi contenuti tra cui auto e piste, oltre a fix per il bilanciamento del gameplay.