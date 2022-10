Gran Turismo 7, stanno arrivando altre 4 auto gratis: annunciata la patch 1.25

Non è passato neppure un mese dall'ultimo aggiornamento contenutistico di Gran Turismo 7, eppure è già tempo di dare il benvenuto a ben quattro nuove automobili gratuite (una in più rispetto al solito).

Ad annunciarlo è stato ovviamente Kazunori Yamauchi, anche stavolta con un'istantanea che lascia a malapena intravedere le sagome dei bolidi con il puro scopo di stuzzicare la curiosità dalle community. L'obiettivo è stato centrato in pieno, dal momento che gli appassionati hanno già cominciato con le scommesse: al momento le più quotate sembrano essere, procedendo dall'alto verso il basso, la Nissan GT-R Nismo GT3 '18, la Maserati Merak SS, la Mazda Roadster (NB) 1.8 e infine la Nissan SKYLINE 2000GT-R.

La lista è ancora tutta da confermare (a tal proposito siamo curiosi di leggere anche le vostre opinioni al riguardo), così come la data di pubblicazione della Patch 1.25, presumibilmente fissata a metà della prossima settimana tra le giornate di mercoledì e giovedì. Ci aspettiamo anche altri contenuti oltre alle nuove autovetture (magari sotto forma di nuovi eventi, scenari per Scapes o layout di piste), ma il changelog completo non verrà diramato prima dell'effettiva pubblicazione dell'aggiornamento di Gran Turismo 7 su PlayStation 4 e PS5. Restate sintonizzati.