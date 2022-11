Gran Turismo 7 arriverà su PC? Yamauchi si dice interessato al porting

Premuratosi di lanciare la patch 1.26 di Gran Turismo 7, il boss di Polyphony Digital, Kazunori Yamauchi, interviene sulle pagine di GTPlanet per dirsi interessato allo sviluppo del porting PC dell'ultimo capitolo del Real Driving Simulator disponibile da marzo in esclusiva su PS4 e PlayStation 5.

Volato a Monaco per presenziare alle finali mondiali di GT e all'evento per i 25 anni di Gran Turismo, il massimo esponente della sussidiaria dei PlayStation Studios ha manifestato tutto il suo interesse per la realizzazione di una versione PC di Gran Turismo 7.

Ai microfoni di GTPlanet, Yamauchi ha infatti riferito che "sì, prenderei in considerazione l'idea del porting PC. Ma Gran Turismo 7 è un gioco molto 'raffinato'. Non ci sono molte piattaforme che potrebbero eseguire il gioco in 4K/60fps in modo nativo, perciò un modo per rendere possibile tutto ciò è restringere il ventaglio di piattaforme. Non è un argomento molto facile da trattare, ma ovviamente stiamo esaminando la situazione e considerando ogni opzione".

Come giustamente rimarcato dai giornalisti di GTPlanet nello speciale che accompagna la loro ultima intervista a Yamauchi-san, la natura crossgen di Gran Turismo 7 potrebbe facilitare lo sviluppo di una versione PC in funzione del lavoro che è già stato portato avanti da Polyphony Digital per garantire la fruibilità del titolo su una rosa di hardware che parte da PS4 'base' e PS4 PRO per poi arrivare a PlayStation 5.