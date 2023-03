Gran Turismo 7: in arrivo i 120hz, VRR, fisica migliorata e auto Super Formula ad aprile?

Stando alle segnalazioni giunte su Twitter e poi sulle pagine di ResetEra, sembra che Polyphony Digital abbia diffuso prima del tempo alcune novità in programma per Gran Turismo 7 per il mese di aprile.

Secondo quanto trapelato e riportato nel tweet che trovate in calce, il Real Driving Simulator di Polyphony si appresta a ricevere il supporto ai 120hz (anche se alcuni credono si tratti piuttosto del framerate sbloccato) e al Variable Refresh Rate (VRR). Dal punto di vista contenutistico e del gameplay non mancheranno le novità: si parla di nuovi layout per il circuito del Nurburgring, nuovi eventi, due menu extra, una fisica delle auto migliorata (con modifiche agli obiettivi delle missioni che si baseranno sui cambiamenti apportati), e cinque nuove vetture di cui sapevamo già tramite le anticipazioni ufficiali. Dulcis in fundo, sembra che saranno introdotte anche le auto della Super Formula come pare testimoniare una foto presente su ResetEra.

Le modifiche alla fisica riguarderanno aspetti come l'aerodinamica, gli pneumatici, le sospensioni, il force feedback, il sistema anti-lag e via dicendo. Sembra quindi prospettarsi un aggiornamento piuttosto importante dal punto di vista dell'accuratezza e della profondità del modello di guida.

Le informazioni sono state tradotte dal giapponese con un traduttore automatico, dunque vi raccomandiamo di prendere quanto riportato con estrema cautela nell'attesa che sia Polyphony Digital ad annunciare in via ufficiale i contenuti dei prossimi aggiornamenti di Gran Turismo 7.