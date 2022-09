Gran Turismo 7, sono in arrivo 3 nuove auto gratis: annunciata la patch 1.22

Il garage di Gran Turismo 7 darà presto il benvenuto a tre nuove auto. A svelarlo è stato lo storico produttore Kazunori Yamauchi, il quale ha ancora una volta condito l'annuncio con un'immagine in chiaroscuro che lascia intravedere solamente le sagome dei tre nuovi bolidi.

La comunità di Gran Turismo si è già messa all'opera nel tentativo di individuare le tre automobili e dopo diverse discussioni sono spuntati fuori tre nomi. Procedendo dall'alto verso il basso (trovate l'immagine in basso), la prima auto parrebbe essere la Volkswagen I.D. R, un prototipo da corsa con 680 cavalli completamente alimentato ad energia elettrica. Sulla seconda ci sono pochi dubbi, anche perché è già stata confermata: si tratta della Porsche Vision Gran Turismo Spyder, un hypecar elettrica monoposto da 1292 cavalli frutto di un concept digitale. La terza auto sarebbe invece una Nissan Silvia (S14), una coupé sportiva prodotta dalla casa giapponese a cavallo tra gli anni '90 e 2000.

In attesa di conferme ufficiali, specifichiamo che le tre nuove auto verranno aggiunte a Gran Turismo 7 nell'ambito della Patch 1.22, al cui interno potrebbero trovare posto anche altri contenuti come nuovi eventi e altro ancora. Yamauchi si è limitato a darci appuntamento alla prossima settimana senza svelare una data precisa, ma con tutta probabilità il lancio avverrà giovedì 29 settembre, per il semplice motivo che questo è già stato confermato come il giorno del debutto della Porsche VGT.