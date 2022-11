Gran Turismo 7: in arrivo questa settimana l'update gratuito del 25esimo anniversario

Gran Turismo compie ben venticinque anni, segnando un importantissimo arrivo al traguardo tra le prime posizioni nella gara al miglior simulatore videoludico di guida. In occasione del venticinquesimo anniversario, che segna la strada verso l'esperienza di guida definitiva, il creatore Kazunori Yamauchi ha confermato l'arrivo di nuovi contenuti.

Nel dettaglio, con una comunicazione attraverso il suo profilo ufficiale Twitter, Kazunori Yamauchi ha confermato l'arrivo del 25th Anniversary Update. All'interno del post semplice e conciso, egli ha mostrato un'immagine teaser attinente all'introduzione di nuovi veicoli, i quali andranno ad ampliare l'esperienza complessiva messa a punto da Polyphony Digital. La celebrazione di questa tappa fondamentale per la saga di Gran Turismo, divenuta una delle produzioni cardine dell'esperienza digitale automobilistica, prevederà l'arrivo di nuovi contenuti aggiuntivi in Gran Turismo 7, che ha fatto la felicità dei fan anche sulla neonata ammiraglia di casa Sony, PlayStation 5.

Il 25esimo anniversary update arriverà questa settimana, a partire dal 21 novembre 2022. Non vi sono moltissime informazioni circa tutte le novità che verranno introdotte nei prossimi giorni, seppure sia possibile evincere le - almeno - tre macchine che verranno aggiunte con l'aggiornamento gratuito. Esse sono:

La Nissan Silvia S4

La BMW M2 di generazione F87(almeno stando a quanto è possibile evincere dalla sola silhouette dell'autovettura, per cui bisognerà attendere la conferma ufficiale una volta arrivato l'aggiornamento su tutte le piattaforme)

Ford Sierra RS Cosworh, anche se vi sono dei dubbi sul possibile modello base o RS5000 potenziate della macchina in oggetto

Dunque, pur non essendovi alcuna conferma ufficiale sui contenuti che caratterizzeranno un'importantissima celebrazione per i fan del brand, l'attesa e la curiosità circa ciò che ci riserva il futuro di Gran Turismo 7 sono molto alte. L'ultima iterazione di Gran Turismo ha segnato un ritorno in grande stile per una delle esclusive di punta del parco titoli di PlayStation, seppure l'accoglienza da parte dell'utenza videoludica e non solo sia stata alquanto altalenante. Ciò non di meno, i festeggiamenti del 25esimo anniversario con degli inediti contenuti gratuiti faranno la felicità di molti giocatori, soprattutto dopo l'arrivo dell'update 1.25 nel corso del mese precedente.