Gran Turismo 7, sono in arrivo tre nuove auto: manutenzione il 25 aprile

Yamauchi-san è tornato alle vecchie abitudini e stamane ha approfittato dei suoi profili social per annunciare il primo aggiornamento dei contenuti di Gran Turismo 7, che la prossima settimana vedrà l'aggiunta di tre nuove automobili.

Il leggendario produttore, che domani si renderà protagonista di un panel al Comicon di Napoli, ha stuzzicato i giocatori pubblicando un'immagine quasi completamente nera con le silhouette abbozzate di tre automobili, che a suo dire verranno aggiunte a Gran Turismo 7 nel corso della prossima settimana. Yamauchi non ha rivelato una data precisa, tuttavia grazie al sito ufficiale sappiamo che dalle 10:00 alle 12:00 di domani 25 aprile si svolgerà una manutenzione dei server. È quindi altamente probabile che la nuova patch con le tre auto sia destinata ad essere pubblicata in quella fascia oraria. Polyphony Digital avverte che durante le due ore programmate saranno accessibili solo la modalità Gara arcade di Circuiti mondiali e il Rally musicale. Altre funzionalità online, come la modalità "Sport", non saranno accessibili e i progressi non verranno salvati.

Nell'attesa, potete osservare assieme a noi l'immagine condivisa da Yamauchi: quali automobili si celano nell'ombra? Secondo gli utenti di GTPlanet, quelle silhouette apparterrebbero alla Subaru BRZ GT300 '21, alla Suzuki Cappuccino (EA11R) '91 e alla Subaru BRZ '22. Cosa ne pensate? Gran Turismo 7 è disponibile su PlayStation 4 e PS5.