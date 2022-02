Gran Turismo 7, aspettando lo State of Play: in pista con i Bring Me The Horizon

Se l'ultimo gameplay di Gran Turismo 7 ha condotto gli appassionati a sfrecciare sull'asfalto di Daytona, è ora tempo di scoprire nuovi dettagli sul racing game di casa Sony.

A poco più di ventiquattr'ore di distanza dalla trasmissione del nuovo PlayStation State of Play, che avrà un focus principale proprio su Gran Turismo 7, emerge un interessante dettaglio relativo alla produzione. Sembra infatti che per plasmare la colonna sonora dell'esclusiva PlayStation, il team di sviluppo abbia deciso di fare affidamento su nientemeno che la band britannica Bring Me The Horizon.

La comparsa in rete di un messaggio pubblicitario - che potete visionare in calce a questa news - ha infatti rivelato la possibile presenza in Gran Turismo 7 di una cover del celebre brano Moon Over the Castle. Dettaglio ulteriore, la canzone starebbe già circolando in rete, almeno stando a quanto riferito nel subreddit dedicato al gioco. Ogni tentativo di upload condotto dagli utenti del forum è tuttavia risultato in una sua rimozione: una circostanza che pare accrescere la veridicità del leak. In passato, lo ricordiamo, i Bring Me The Horizon hanno collaborato anche con Kojima Productions, per la realizzazione del brano Ludens, parte della colonna sonora di Death Stranding.



In attesa di eventuali conferme, ricordiamo che Gran Turismo 7 sarà disponibile dal prossimo 4 marzo 2022, su PlayStation 4 e PlayStation 5.