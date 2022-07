Gran Turismo 7, l'assenza e il possibile ritorno nei Motorsport Games: la FIA chiarisce

Ai microfoni di Motorsport.com, il dirigente FIA Frederic Bertrand ha discusso dell'assenza di Gran Turismo 7 dai Motorsport Games 2022 e offerto un importante chiarimento sui motivi che hanno portato all'abbandono dell'ultimo Real Driving Simulator di Sony dal programma eSport dell'organizzazione internazionale.

In qualità di direttore della divisione Formula E e del dipartimento delle innovazioni per le attività sportive, l'alto esponente di FIA ha smentito le voci di corridoio sulla brusca rottura dei rapporti con Polyphony Digital spiegando che la decisione di non proporre GT7 nel programma eSport dei prossimi Motorsport Games sia stata presa dalla stessa FIA di comune accordo con Kazunori Yamauchi. Anche per il boss di Polyphony Digital, sottolinea il dirigente FIA, la stabilità e l'attuale assetto del comparto multiplayer di Gran Turismo 7 non sono sufficienti a garantire uno svolgimento corretto delle gare online nei tornei competitivi.

Bertrand ha inoltre affermato che la FIA, sempre di concerto con Polyphony Digital, invierà dei rappresentanti negli studi di sviluppo della sussidiaria dei PlayStation Studios per giudicare i progressi compiuti dagli autori giapponesi per fare di Gran Turismo 7 un gioco pronto per gli eSport: il primo incontro tra le parti dovrebbe avvenire già nel prossimo fine settimana. Dall'esito di questi importanti test dipenderà il rinnovo della partnership tra Polyphony Digital e la FIA per i tornei che si terranno a inizio 2023.

Come rimarca lo stesso Bertrand, infatti, "manderò i miei ragazzi e se loro riterranno che il gioco è pronto, riprenderemo la partnership. Ma probabilmente ci sarà anche un altro progetto che coinvolgerà Gran Turismo e la FIA, anche se ne riparleremo dal primo trimestre del prossimo anno". Il dirigente FIA spiega infine che, tra gli obiettivi a medio-lungo termine della divisione eSport della sua organizzazione, ci sarà la creazione di una classifica globale che coprirà tutti i principali videogiochi di corse simulative.