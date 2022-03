Gran Turismo 7: attendete il lancio godendovi il filmato d'apertura!

Manca ormai pochissimo al lancio di Gran Turismo 7, fissato domani 4 marzo su PlayStation 4 e PS5. SE proprio non riuscite più a resistere - e avete già letto la nostra recensione di Gran Turismo 7 - allora potete provare ad ingannare l'attesa gustandovi il filmato d'apertura, appena condiviso in rete dai canali social di casa Sony.

Lungo ben otto minuti, l'Opening Movie di Gran Turismo 7 lascia trasparire tutta la passione dei ragazzi di Polyphony Digital nei confronti del mondo delle automobili e della sua storia. Il video parte infatti da molto lontano, esordendo con materiale d'archivio ritraente i primi veicoli a quattro ruote, per poi imbarcarsi in un viaggio lungo più di un secolo che conduce fino alle moderne e sofisticatissime automobili. L'ultima parte del filmato è tutta dedicata al titolo vero e proprio, con scene realizzate con il motore di gioco che mettono in risalto le prodezze tecniche di Gran Turismo 7.

Potete godervi il video introduttivo di Gran Turismo 7 in cima a questa notizia, se invece non volete rovinarvi la sorpresa e preferite gustarvelo dalla vostra postazione quando verrà il momento, nulla vi vieta di aspettare fino a quando entrerete in possesso della vostra copia, che sia essa digitale o fisica. Nell'attesa, potete informarvi sul supporto post-lancio di Gran Turismo 7, che si preannuncia molto ricco di contenuti extra.