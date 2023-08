Gran Turismo 7, attendete l'uscita del film? Intanto potete guidare gratis la Nissan GT-R

Mentre alcuni fortunati abbonati al PlayStation Plus possono vedere in anteprima il film di Gran Turismo, il progetto automobilistico di Polyphony Digital continua a sorprendere in positivo l'utenza con tanti inediti contenuti gratuiti per poter sfrecciare sui tracciati di tutto il mondo. Siete in trepidante attesa per la pellicola cinematografica?

Mentre il garage infinito di Gran Turismo 7 si espande con altre 4 auto in arrivo con l'update del 7 agosto, giungono notizie ufficiali sul rilascio di nuovi contenuti promozionali in vista dell'uscita del film. In occasione dell'espansione pubblicata senza costi aggiuntivi, il team di Plyphony Digital ha deciso di rendere disponibile per tutti una Nissan GT-R GT3 '18. Avete capito bene: l'auto protagonista della controparte di Gran Turismo 7 in arrivo sul grande schermo è pronta ad essere presto riscattata gratuitamente.

Con l'arrivo dell'update del 7 agosto, ogni giocatore ha modo di riscattare la propria Nissan da aggiungere all'interno del garage. Come se ciò non bastasse, nei giorni a seguire verranno introdotte un paio di altre campagne di gioco relative al World Series Showdown, il quale prenderà piede in quel di Amsterdam nei giorni che vanno dall'11 al 12 agosto 2023. Pronti a sfrecciare in grande stile con la Nissan GT-R GT3 '18? Il roboante tracciato richiama i giocatori di tutto il mondo, in attesa di scoprire quel che il film di Gran Turismo avrà da offrire.