Gran Turismo 7: quale sarà l'auto di copertina? Gli sviluppatori chiedono aiuto ai fan

Gli sviluppatori di Polyphony Digital hanno deciso di chiedere aiuto alla community per scegliere l'auto che sarà protagonista della prossima copertina di Gran Turismo 7, il famoso sim arcade che uscirà in esclusiva sulla PlayStation 5 di Sony.

Polyphony Digital ha infatti coinvolto la community dei giocatori con un post su Twitter in quella che a tutti gli effetti sembra un'operazione in bilico tra marketing e ricerca. Gli sviluppatori hanno pubblicato un post per chiedere agli utenti le loro preferenze sull'auto che dovrà accompagnare l'uscita del nuovo Gran Turismo 7 per PS5 e della sua box art. Il post, diretto e semplice, recita: "Quale auto dovrebbe essere la star di copertina del prossimo GT7?", domanda che ha lasciato le porte aperte alla discussione dei fan. Le proposte, tra il serio e il faceto, non sono mancate e continuano a colorare la pagine del famoso franchise.

Gran Turismo Sport si è concentrato principalmente sulle gare competitive, lasciando quindi le sue cover ai piloti, anche se non è mancato lo spazio per la presentazione della Mercedes AMG GT S '15. Intanto Kazunori Yamauchi, boss di Polyphony Digital, ha descritto le nuove funzionalità del DualSense e in vantaggi che porterà alla simulazione di Gran Turismo 7.