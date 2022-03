Gran Turismo 7: quali sono le auto più veloci e potenti?

Il piacere di guidare un’auto virtuale si manifesta spesso nella volontà di molti appassionati di videogiochi automobilistici di mettersi al volante di una vettura con un motore estremamente performante e potente, per poter dare così libero sfogo al proprio desiderio di velocità.

Tra tutte le auto di Gran Turismo 7, ve ne sono alcune che risultano nettamente migliori rispetto alle altre per sfrecciare a tutta velocità sui circuiti e i tracciati messi a disposizione dal gioco, soddisfando in questo modo il desiderio di cui abbiamo parlato in apertura. Ecco quindi di seguito la lista delle dieci auto più veloci di Gran Turismo 7, disposte in una classifica che prende in considerazione la potenza del motore e che quindi lascia spazio a ben poche interpretazioni personali.

Dodge SRT Tomahawk X VGT - 2.623 cavalli, coppia massima 124,2 kg fm Jaguar VGT ST - 1.903 cavalli, coppia massima N/A Bugatti VGT - 1.649 cavalli, coppia massima 187 kg fm Dodge SRT Tomahawk GTS-R VGT - 1.470 cavalli, coppia massima 99,4 kg fm McLaren VGT - 1.150 cavalli, coppia massima 86,8 kg fm Porsche VGT - 1.114 cavalli, coppia massima N/A Ferrari FXX K '14 - 1.049 cavalli, coppia massima 76,5 kg fm Dodge SRT Tomahawk S VGT - 1.021 cavalli, coppia massima 69,2 kg fm Jaguar VGT Roadster - 1.019 cavalli, coppia massima N/A Jaguar VGT Coupé - 1.019 cavalli, coppia massima N/A

Naturalmente, il prezzo in crediti di vetture così performanti sarà inevitabilmente molto alto, e dovrete quindi giocare parecchie ore al titolo di Poliphony prima di potervi permettere di acquistarne alcune. Per ridurre le tempistiche da questo punto di vista, potete consultare la nostra guida per accumulare crediti velocemente in Gran Turismo 7.