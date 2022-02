Gran Turismo 7 avrà due modalità grafiche su PS5: confermato il ray tracing in-game

A margine del ricco PlayStation State of Play dedicato a Gran Turismo 7, Kazunori Yamauchi e i suoi ragazzi di Polyphony Digital hanno anche svelato che il loro nuovo gioco supporterà due distinte modalità grafiche su PS5.

Gran Turismo 7 sfrutterà la potenza aggiuntiva di PlayStation 5 per offrire a tutti i possessori della console di nuova generazione la possibilità di scegliere tra due modalità di visualizzazione. La prima punterà tutto sulla fluidità puntando a un framerate di 60fps in gara, nei replay e anche nella nuovissima World Map. La seconda, bloccata a 30fps, abiliterà invece il ray tracing per potenziare il sistema di illuminazione e valorizzare le ombre, gli interni delle auto e i riflessi sulle carrozzerie, sulle quali si riflette l'intero mondo di gioco.

Polyphony Digital ha quindi confermato ciò che era trapelato questo pomeriggio, ossia che i piloti virtuali potranno apprezzare il ray tracing anche in gara mentre sono alla guida delle proprie automobili, e non solo nei replay, nella modalità Scapes e nel garage, come inizialmente annunciato da Yamauchi-san. Il lavoro di ottimizzazione compiuto in questi mesi ha evidentemente portato i suoi frutti.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che il gioco verrà lanciato su PS4 e PlayStation 5 il prossimo 4 marzo, e vi invitiamo a leggere la nostra anteprima di Gran Turismo 7, dove vi parliamo anche della nuova modalità GT Café.