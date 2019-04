Gran Turismo 7 avrà un maggior numero di contenuti offline single player?

Durante il recente Paris World Tour, GTPlanet ha avuto modo di intervistare Kazunori Yamauchi, papà della serie Gran Turismo, il quale non ha escluso la possibilità di tornare a centrarsi sul single player e sui contenuti offline dopo l'esperienza con GT Sport.

"Penso che il prossimo Gran Turismo potrebbe includere un maggior numero di elementi offline e modalità single player, anche come allenamento per un'eventuale modalità online. Probabilmente potremmo sfruttare le modalità offline per favorire l'allenamento dei piloti e proporre poi competizioni ed eventi online in stile Gran Turismo Sport. In questo modo i giocatori partirebbero già con una buona base", queste le parole di Yamauchi, che poi continua: "so che molti sono affezionati al sistema delle patenti di Gran Turismo ma questo non basta, probabilmente dovremo cercare di organizzare e gestire i contenuti in modo da mantenere sempre elevata l'attenzione della community."

Non è chiaro al momento se Polyphony stia già lavorando su Gran Turismo 7 o Gran Turismo Sport 2, considerando i tempi di sviluppo medi del team potrebbe essere comunque possibile vedere un nuovo episodio della serie alla fine del ciclo vitale di PlayStation 4 o direttamente su PlayStation 5...