Gran Turismo 7 e Beat Saber annunciati per PlayStation VR2

Sony aveva promesso nuovi annunci legati a PlayStation VR2 al CES 2023 e così stato, con due annunci interessanti, anche se forse è mancata la vera sorpresa. Due nuovi giochi si aggiungono al catalogo PSVR2, di cui uno disponibili al lancio.

Al lancio del visore (PSVR 2 esce il 22 febbraio 2023) sarà disponibile anche Gran Turismo 7 VR, tutti i possessori del gioco su PlayStation 5 riceveranno l'aggiornamento VR gratis. Altri dettagli non sono stati rivelati e il gioco non è stato mostrato in azione al CES.

Giochi di lancio PlayStation VR2

2MD VR Football Unleashed All-Star

After the Fall

Altair Breaker

Cities VR Enhanced Edition

Cosmonious High

Demeo

Dyschronia Chronos Alternate

Fantavision 202X

Hello Neighbor Search and Rescue

Horizon Call of the Mountain

Kizuna AI Touch the Beat

Moss

Mos Book II

No Man's Sky

Resident Evil Village

Gran Turismo 7 VR

Pistol Whip

Star Wars Tales from the Galaxy's Edge Enhanced Edition

Swordsman VR

The Dark Pictures Switchback VR

The Light Brigade

The Tale of Onogoro

Tentacular

Il secondo annuncio avvenuto sul palco del CES riguarda l'arrivo di Beat Saber su PlayStation VR2, già disponibile su tutti i principali visori VR, il fenomeno Beat Saber arriverà anche su PlayStation VR2, non è chiaro se il gioco musicale uscirà al lancio o in un periodo successivo, al momento gli sviluppatori non hanno chiarito questo aspetto.