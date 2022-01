Gran Turismo 7, quanto è bello High Speed Ring? Tre scatti in 4K su PS5

Scommettiamo che non vedete l'ora di giocare a Gran Turismo 7: per fortuna il ritorno della serie racing più famosa della storia di PlayStation si fa sempre più vicino, inoltre i ragazzi di Polyphony Digital sanno benissimo come aiutarci ad ingannare l'attesa.

Lo studio giapponese capitanato da Kazunori Yamauchi ha inaugurato il nuovo anno condividendo tre nuovi scatti tratti da Gran Turismo 7: nello specifico, sono stati catturati su PlayStation 5 alla risoluzione 4K e ritraggono lo storico circuito di High Speed Ring al tramonto. "Quanto è bello High Speed Ring in Gran Turismo 7?", ci chiedono i responsabili social di Polyphony. Molto, a giudicare dalle immagini, ma chiaramente non vediamo l'ora di poterci giocare e apprezzare in prima persona le prodezze del motore grafico e il sistema di meteo dinamico.

High Speed Ring, per chi non lo sapesse, è un circuito di fantasia ambientato nel nord del Giappone e realizzato appositamente per Gran Turismo. È un tracciato piuttosto semplice, caratterizzato da curve dolci e prevedibili anche per i principianti. È apparso in tutti i capitoli della serie, ad eccezione di Gran Turismo 3: A-Spec e Gran Turismo Sport. La sua ultima incarnazione, quindi, risale alle generazione PlayStation 3, quindi il salto grafico offerto nel settimo capitolo è notevole.

Trovate gli scatti in 4K catturati su PS5 in calce a questa notizia. Gran Turismo 7 verrà pubblicato il 4 marzo 2022 su PlayStation 4 e PlayStation 5. Tra gli altri tracciati già confermati figurano anche il Circuito di Tsukuba e Deep Forest Speedway.