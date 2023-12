Gran Turismo 7 è più bello di Forza Motorsport secondo Digital Foundry

Gran Turismo 7 e Forza Motorsport sono entrambi il frutto di un lungo percorso di perfezionamento che Polyphony Digital e Turn 10 portano avanti da decenni. Oltre ad aver elevato il gameplay delle rispettive serie di appartenenza, i due giochi hanno anche settato nuovi standard grafici, rincorrendo tuttavia obiettivi diversi

Nel tentativo di riprodurre le automobili, i tracciati, l'illuminazione e le condizioni meteo nella maniera più autentica possibile, i due studi di sviluppo hanno adoperato soluzioni grafiche differenti, con Polyphony Digital che ha scelto di privilegiare determinati aspetti e Turn 10 che ha invece optato per altri. I risultati sono entrambi impressionanti, ma qual è il migliore dei due? Dopo un'analisi durata due settimane Digital Foundry si è infine sbilanciata, non senza difficoltà: ne sono scaturiti un lunghissimo articolo di approfondimento e una video analisi di oltre un'ora che mettono a confronto ogni singolo dettaglio di Gran Turismo 7 per PlayStation 5 e Forza Motorsport per Xbox Series X|S.

Entrambi i videogiochi sono stati valutati alla risoluzione 4K, a 60fps e con l'HDR disabilitato, per permettergli di giocare ad armi pari. Il confronto si è focalizzato sugli elementi in comune, ad esempio mediante l'osservazione della stessa auto, nel medesimo circuito e ad un'ora del giorno comparabile. In linea generale, Gran Turismo 7 insegue una sua versione di fotorealismo con colori profondi e vividi tipici di una giornata perfetta, mentre Forza Motorsport impiega una palette più sporca e concreta. L'esclusiva Sony si affida alle cubemaps, mentre la controparte Xbox sui riflessi ray-traced.

Riportare qui tutte le differenze tra le due produzioni sarebbe un'impresa alquanto ardua, dal momento che sono stati analizzati una miriade di dettagli, talvolta anche molto fini e minuziosi. Per maggiori informazioni in merito vi rimandiamo alla fonte originale o, ancora meglio, alla video comparativa in apertura di notizia, ma possiamo comunque anticiparvi che alla fine è stato eletto Gran Turismo 7 come vincitore.

"Sono esitante a fornire un'opinione finale ma, in fin dei conti, devo farlo", ha scritto John Linneman. "Credo che entrambi i giochi hanno molto da offrire, specialmente dal punto di vista visivo, e la mia opinione non dovrebbe avere un impatto sul vostro grado di soddisfazione per uno o entrambi i giochi. Dopo aver parlato con l'intero team di DF e basandoci sull'esperienza di gioco in entrambi i titoli, abbiamo deciso che Gran Turismo 7 può essere considerato come il gioco visivamente più impressionante dei due. Non è una questione di performance dell'hardware - Gran Turismo 7 potrebbe girare su Xbox Series X come Forza potrebbe farlo su PS5".

Sia Polyphony Digital che Turn 10, ha concluso Linneman, hanno dato prova di possedere abilità eccezionali, poiché "creare qualcosa di tale livello con questo livello di qualità è eccezionalmente difficile". Entrambi i giochi meritano tutta la nostra ammirazione, indipendentemente dalla bandiera.