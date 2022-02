Gran Turismo 7: un solo Blu-ray per la versione PS5, due dischi su PS4

Sembra che Gran Turismo 7, la nuova declinazione del "Real Driving Simulator" di Kazunori Yamauchi e Polyphony Digital ormai prossima all'arrivo, arriverà in un solo Blu-ray su PlayStation 5 e in due dischi separati su PlayStation 4.

Spulciando tra le informazioni presenti su PlayStation Direct, un canale ufficiale con cui Sony si interfaccia ai clienti negli USA e non solo, i colleghi di Gamepur hanno notato che Gran Turismo 7 richiederà uno spazio disponibile pari a 110GB su entrambe le console, tuttavia sulla scheda della versione PS4 viene specificata la presenza di due dischi Blu-ray. La descrizione riguardante l'edizione next-gen del titolo automobilistico non riporta alcuna precisazione di questo tipo, di conseguenza la custodia che arriverà sugli scaffali dovrebbe contenere un solo Blu-ray.

I 110GB di dati non potrebbero essere inseriti in un singolo disco Blu-Ray a doppio strato, che contiene al massimo 50GB di dati. Al contrario, PS5 utilizza dischi Blu-Ray UHD, che contengono fino a 100GB di dati. È possibile che i10GB rimanenti vengano distribuiti tramite una patch del day one, di cui non abbiamo ancora informazioni da parte di Polyphony.

Ricordiamo che Gran Turismo 7 sarà pubblicato il 4 marzo su PS5 e PS4. In attesa di questo nuovo attesissimo episodio, vi invitiamo a riscoprire con noi l'evoluzione grafica della serie di Gran Turismo dagli esordi su PS One ad oggi.