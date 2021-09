Gran Turismo 7: i bolidi dei preordini sfrecciano nelle nuove immagini in-engine

Dopo aver confermato l'update a pagamento di Gran Turismo 7 per la Standard Edition, Polyphony Digital pubblica delle immagini inedite del kolossal racing dedicate alla varietà dei tracciati e ai bolidi riscattabili gratuitamente da chi effettuerà il preordine di qualsiasi edizione fisica o digitale su PS4 o PS5.

La sussidiaria dei PlayStation Studios apre così una nuova finestra sulla dimensione crossgen del prossimo Real Driving Simulator per darci modo di ammirare il Circuit de la Sarthe, l'High Speed Ring e il tracciato di Tsukuba nelle diverse condizioni atmosferiche offerte dal meteo dinamico di Gran Turismo 7.

Parallele e complementari alle immagini sui circuiti che ritroveremo nella Carriera e nelle modalità multiplayer competitive di GT7 ci sono poi gli immancabili scatti sulle auto dei preordini, anch'essi rigorosamente in-engine e quindi rappresentativi del comparto grafico della nuova opera firmata da Kazunori Yamauchi.

Come descritto da Sony all'annuncio dei bonus preorder di Gran Turismo 7, attraverso la prenotazione di qualsiasi versione o edizione del titolo sarà possibile ottenere un pacchetto aggiuntivo comprensivo di ben tre bolidi da utilizzare in ogni modalità. Nel DLC in questione troveranno spazio la MAZDA RX-VISION GT3 CONCEPT Stealth Model, la Porsche 917 LIVING LEGEND '14 e la Toyota Supra GT500 '97 (Castrol TOM'S).

In calce alla notizia trovate la galleria immagini di GT7, il cul lancio è previsto per il 4 marzo 2022 su PS4 e PlayStation 5. Qualora ve la foste persa, vi consigliamo di leggere la nostra anteprima di Gran Turismo 7 a firma di Giuseppe Carrabba, con tanti spunti di riflessione su ciò che abbiamo scoperto fino ad oggi dell'esclusiva PlayStation.