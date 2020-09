Gran Turismo 7: i bolidi del racing nextgen sfrecciano nello spot PS5

Partendo dal canale social di PlayStation Francia, i vertici della divisione videoludica di Sony stanno imbastendo una nuova campagna promozionale incentrata su Gran Turismo 7, sulle potenzialità di PS5 e sulle funzionalità del controller DualSense.

Il breve spot confezionato da PS Francia riprende lo slogan Il Gioco non ha Limiti di PS5 per focalizzare le attenzioni degli appassionati sulle caratteristiche nextgen della prossima piattaforma casalinga di Sony.

Oltre all'immancabile riferimento all'accesso istantaneo ai dati e ai caricamenti fulminei garantiti dall'SSD customizzato di PS5, e alla potenza computazionale della console che garantirà una qualità grafica estremamente elevata, il video promozionale si sofferma sulle funzioni evolute offerte nel gameplay dal controller DualSense in Gran Turismo 7. Tra queste, vengono citati i trigger adattivi in grado di emulare le sensazioni dell'ABS e il feedback aptico che darà modo ai giocatori di percepire ogni singolo dosso, dislivello o cambio di superficie mentre si sfreccia a bordo del proprio bolide digitale.

Grazie alle informazioni condivise da Sony, sappiamo già che il nuovo racing simulativo di Polyphony Digital arriverà in esclusiva su PlayStation 5, ma in una finestra di lancio che deve essere ancora annunciata. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia del nostro speciale su Gran Turismo 7 per PS5 e la nuova generazione dei giochi di corse.