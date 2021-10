Gran Turismo 7: l'italiana Brembo è partner ufficiale dell'esclusiva PlayStation

Polyphony Digital ha ufficializzato la sua nuova partnership con Brembo, compagnia italiana nota per essere da 60 anni leader nel settore della produzione di impianti frenanti per veicoli motorizzati. L'accordo si concretizzerà all'interno di Gran Turismo 7, la nuova iterazione della serie di simulazione automobilistica di Sony e Kazunori Yamauchi.

Brembo farà da Official Technical Partner in Braking Systems di Gran Turismo 7, ed i giocatori potranno acquistare i prodotti della compagnia nostrana all'interno dello store in-game del gioco. Il marketplace includerà sistemi di frenatura ad alte prestazioni che utilizzano le ultime innovazioni in termini di design, ingegneria e tecnologia. I prodotti di alta qualità e comprovata efficienza sono utilizzati su auto e moto di serie, nonché su auto e moto da corsa che partecipano ai più famosi campionati mondiali di motorsport.

Inoltre, nel Tuning Shop di Gran Turismo 7, gli utenti potranno sostituire i propri dischi freno originali con quelli della gamma Sport e, man mano che avanzano nel gioco, aggiornare la propria auto con diversi sistemi frenanti prodotti da Brembo. La scelta spazierà fino ai prodotti per auto stradali più performanti, tra cui i dischi freno in Carbon Ceramic e le pinze GT|BM, disponibili in 8 diverse colorazioni. Il profilo e i prodotti di Brembo saranno visibili nel Brand Central Museum di Gran Turismo 7.

"Siamo particolarmente orgogliosi di donare l'unicità degli impianti frenanti Brembo alla serie Gran Turismo. Questo iconico franchise di videogiochi di simulazione di guida ha costruito una grande community di milioni di giocatori in tutto il mondo sin dalla sua creazione, quasi 25 anni fa", le dichiarazioni di Daniele Schillaci, amministratore delegato di Brembo.

Anche Kazunori Yamauchi è sembrato particolarmente entusiasta dell'accordo stretto: "Anche prima che lanciassimo il nostro primo Gran Turismo, Brembo era un marchio eroico per me. Ho sempre trovato Brembo affidabile su pista e, di conseguenza, ho sempre avuto un legame con il marchio. È quindi un piacere annunciare questa partnership tra Gran Turismo e Brembo, un vero marchio ad alte prestazioni".



Ricordiamo che Gran Turismo 7 sarà disponibile su PS5 e PS4 a partire dal 4 marzo 2022. Polyphony Digital ci ha recentemente deliziato con una nuova galleria di immagini dedicati ai bolidi del gioco.Per ulteriori dettagli, vi invitiamo a consultare la nostra Anteprima di Gran Turismo 7.