Gran Turismo 7, la campagna richiederà una connessione costante: la conferma

In occasione dell'ultimo PlayStation Showcase, Sony e Playground Games hanno confermato la data di lancio di Gran Turismo 7, nuova iterazione della celebre serie automobilistica.

Durante l'evento, sono stati tuttavia offerti anche molteplici dettagli su quelle che saranno le caratteristiche del gioco. Tra circuiti leggendari e speciali feature di Gran Turismo 7, l'opera firmata da Polyphony Digital segnerà il momento del ritorno per la GT Campaign Mode. Modalità campagna principale del gioco di guida, quest'ultima avrà tuttavia la necessità di poter contare sul supporto costante di una connessione internet per essere fruita.



A confermarlo è il PlayStation Blog ufficiale, che sottolinea la necessità di una rete Internet per poter affrontare la modalità campagna di Gran Turismo 7. La conferma di tale circostanza si è accompagnata al ritorno della GT World Map, per un titolo cross gen che mira a proporre una commistione tra le differenti epoche di vita dell'IP. Siete pronti ad imbracciare il volante e sfrecciare in pista a tutta velocità con l'esclusiva Sony?

Produzione dalla natura cross-gen, Gran Turismo 7 arriverà sia su PlayStation 4 sia su PlayStation 5 in occasione del prossimo 4 marzo 2022, dopo il rinvio che ne ha spostato la finestra di debutto dal 2021 al prossimo anno.