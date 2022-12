Gran Turismo 7 celebra il Natale con delle nuove musiche per il menu

Neppure Gran Turismo 7 è immune alla gioia contagiosa delle festività: in vista del primo Natale della sua finora breve storia, il "Real Driving Simulator" per PlayStation 5 e PS4 ha scelto di sfoggiare delle nuove musiche natalizie all'interno dei menu di gioco.

Ad annunciarlo è stato lo storico produttore e creatore della serie Kazunori Yamauchi, che alla vigilia della pubblicazione dell'aggiornamento 1.27 di Gran Turismo 7 ha offerto un assaggio delle nuove musiche sul suo profilo Twitter personale. Come potete ascoltare voi stessi in calce a questa notizia, le nuove tracce catturano appieno lo spirito natalizio mantenendo il tipo stile "lounge" della serie, risultando immediatamente riconoscibili per tutti i giocatori che da anni vivono a pane e Gran Turismo.

Com'è giusto che sia, le musiche natalizie rimarranno a disposizione solamente per un periodo limitato, dunque, se non lo fate da un po' di tempo, approfittatene per rigiocare a Gran Turismo 7 e lasciarvi contagiare dallo spirito del Natale. Se come pretesto non vi basta, sappiate che domani 15 dicembre verrà pubblicato il già citato aggiornamento 1.27, che introdurrà cinque nuove auto (Ferrari Vision Gran Turismo, Alfa Romeo Giulia GTAm '20, Bugatti Chiron '16, Chevrolet Corvette C8 Stingray '20 e Toyota Celica GT-FOUR Rally Car '95) e i nuovi panorami norvegesi per la modalità fotografica Scapes.