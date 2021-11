Gran Turismo 7, circuiti e personalizzazione delle auto: nuovi video in rete per errore

Dopo aver dedicato ampio spazio alla Photo Mode di Gran Turismo 7, Kazunori Yamauchi torna a presentarsi al pubblico con nuovi dettagli sul racing game di casa Sony...ma con qualche giorno di anticipo.

Dai canali in lingua spagnola di PlayStation, hanno infatti trovato diffusione quest'oggi - sabato 6 novembre - ben due nuovi video approfondimenti dedicati all'opera di Polyphony Digital. Questi ultimi, tuttavia, sono rimasti online per poco tempo, prima di essere apparentemente rimossi da ogni playlist ufficiale. L'azione di rettifica non è stata però sufficientemente rapida, con i filmati ormai immortalati dalla community di appassionati, che ha fatto sì che restassero disponibili in rete.

Il primo di questi, è un video di Gran Turismo 7 relativo ai circuiti, all'interno del quale Kazunori Yamauchi esprime la propria soddisfazione per il grado di realismo raggiunto dalla produzione. Grazie al nuovo sistema di illuminazione e alla previsione di un sistema meteo dinamico, l'autore è convinto che il gioco offrirà un feeling senza precedenti per la serie. Il secondo filmato apparso in anticipo in rete, è invece un video di Gran Turismo 7 relativo alle personalizzazioni che i giocatori potranno apportare ai propri veicoli. Dagli alettoni siano ai dettagli di ciascun pneumatico, le opzioni a disposizione sembrano essere davvero molte.



Gran Turismo 7, lo ricordiamo, approderà su PlayStation 4 e PlayStation 5 il prossimo 4 marzo 2022, con upgrade next gen a pagamento.